Attenzione agli incidenti domestici. Ecco a chi capitano, dove e perché (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche se ad alcuni non sembra, trascorriamo gran parte delle nostre giornate a casa e quindi è proprio in questi ambienti che si verificano quelli che si definiscono gli incidenti domestici, ovvero eventi che causano lesioni più o meno gravi. Molto spesso sono causati da abitudini e comportamenti sbagliati e disAttenzione, perché, alla fine dei conti, è proprio quando siamo tre le quattro mura di casa che tendiamo ad abbassare la soglia dell’Attenzione anche oltre il limite consentito. A confermarlo è stato anche il Ministero della Salute con una propria nota nella quale ha segnalato che buona parte degli incidenti domestici dipende da cadute, ovviamente accidentali, ferite da taglio, ingestione di corpi estranei, intossicazioni da sostanze tossiche (causati ad esempio da detersivi o detergenti), avvelenamenti e soffocamenti. Quotidiano.net - Attenzione agli incidenti domestici. Ecco a chi capitano, dove e perché Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche se ad alcuni non sembra, trascorriamo gran parte delle nostre giornate a casa e quindi è proprio in questi ambienti che si verificano quelli che si definiscono gli, ovvero eventi che causano lesioni più o meno gravi. Molto spesso sono causati da abitudini e comportamenti sbati e dis, alla fine dei conti, è proprio quando siamo tre le quattro mura di casa che tendiamo ad abbassare la soglia dell’anche oltre il limite consentito. A confermarlo è stato anche il Ministero della Salute con una propria nota nella quale ha segnalato che buona parte deglidipende da cadute, ovviamente accidentali, ferite da to, ingestione di corpi estranei, intossicazioni da sostanze tossiche (causati ad esempio da detersivi o detergenti), avvelenamenti e soffocamenti.

