Assorbenti gratis in una scuola media umbra: azienda si occuperà anche dello smaltimento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con la Delibera di Giunta n. 195 del 24 settembre 2024, è stato approvato un progetto dell'Assessorato alle Farmacie Comunali per la distribuzione gratuita di Assorbenti presso la scuola Secondaria di Primo Grado "Colomba Antonietti" di Bastia umbra. L'articolo Assorbenti gratis in una scuola media umbra: azienda si occuperà anche dello smaltimento . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con la Delibera di Giunta n. 195 del 24 settembre 2024, è stato approvato un progetto dell'Assessorato alle Farmacie Comunali per la distribuzione gratuita dipresso laSecondaria di Primo Grado "Colomba Antonietti" di Bastia. L'articoloin unasi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Distributore di assorbenti a scuola - la Dirigente : “Garantiamo il benessere delle donne”. Ma c’è chi vede l’iniziativa come una possibile “deriva femminista” - Ma c’è chi vede l’iniziativa come una possibile “deriva femminista” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La ragazza si lancia verso il bagno per portare un assorbente alla compagna, evidentemente le aveva inviato un messaggio. . L'articolo Distributore di assorbenti a scuola, la Dirigente: “Garantiamo il benessere delle donne”. (Orizzontescuola.it)

Assorbenti gratuiti a scuola - la nuova iniziativa in un liceo di Modena - L'iniziativa è stata presentata questa mattina alla stampa. Modena, 31 agosto 2024 – Con un'installazione di distributori automatici gratuiti di assorbenti rivolti alle studentesse dell'istituto, il Liceo Sigonio di Modena compie un importante passo avanti a sostegno del benessere e dell’inclusione della comunità scolastica. (Ilrestodelcarlino.it)