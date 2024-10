Anziani, Italia Longeva: "Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bernabei, 'per aumentare le coperture e ridurre disabilità e decessi. Necessario anche un cambio culturale, la vaccinazione è l’investimento che genera salute' Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute ) - Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19, Ilgiornaleditalia.it - Anziani, Italia Longeva: "Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bernabei, 'per aumentare le coperture e ridurre disabilità e decessi. Necessario anche un cambio culturale, la vaccinazione è l’investimento che genera salute' Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute ) - Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anziani - Italia Longeva : “Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19, lo scorso anno si è vaccinato rispettivamente solo il 47% e il 18%, a dispetto di una copertura minima raccomandata del 75%. (Webmagazine24.it)

Anziani - Italia Longeva : “Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale” - Sottoutilizzata anche la vaccinazione per proteggersi dalla polmonite pneumococcica, cui ha aderito poco più del 25% degli oltre […]. (Adnkronos) – Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19, lo scorso anno si è vaccinato rispettivamente solo il 47% e il 18%, a dispetto di una copertura minima raccomandata del 75%. (Periodicodaily.com)

Anziani - Italia Longeva : “Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale” - Bernabei: "Per aumentare le coperture e ridurre disabilità e decessi. Necessario anche un cambio culturale, la vaccinazione è l’investimento che genera salute" Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19, lo scorso anno si è vaccinato rispettivamente solo il 47% e il 18%, a dispetto di una copertura minima raccomandata […]. (Sbircialanotizia.it)