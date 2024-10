Alfonso Signorini difende Amadeus dalle critiche per i bassi ascolti sul Nove: “Gli fa solo onore che…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 22 settembre Amadeus ha debuttato sul Nove con Chissà chi è, nuovo titolo de I Soliti Ignoti, game show che il conduttore ha condotto per anni in Rai. Lo scorso 15 aprile Amadeus, attraverso un video pubblicato su Instagram, aveva infatti confermato l’addio alla Rai. “Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni“, le parole del conduttore, che ha dunque firmato un contratto con Discovery. Nonostante la familiarità del pubblico con il format, gli ascolti di Chissà chi è non sono stati all’altezza delle aspettative, merito anche della concorrenza, ovvero Stefano De Martino su RaiUno con Affari Tuoi. Alla luce dei bassi ascolti, quasi sempre inferiori all’1% di share, le repliche del game show sono state sospese. Amadeus è dunque intervenuto rispondendo alle critiche rivolte al suo programma con un intervento a RTL 102. Isaechia.it - Alfonso Signorini difende Amadeus dalle critiche per i bassi ascolti sul Nove: “Gli fa solo onore che…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 22 settembreha debuttato sulcon Chissà chi è, nuovo titolo de I Soliti Ignoti, game show che il conduttore ha condotto per anni in Rai. Lo scorso 15 aprile, attraverso un video pubblicato su Instagram, aveva infatti confermato l’addio alla Rai. “Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni“, le parole del conduttore, che ha dunque firmato un contratto con Discovery. Nonostante la familiarità del pubblico con il format, glidi Chissà chi è non sono stati all’altezza delle aspettative, merito anche della concorrenza, ovvero Stefano De Martino su RaiUno con Affari Tuoi. Alla luce dei, quasi sempre inferiori all’1% di share, le repliche del game show sono state sospese.è dunque intervenuto rispondendo allerivolte al suo programma con un intervento a RTL 102.

