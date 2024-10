Gaeta.it - Alba Vitæ 2023: La solidarietà si unisce al vino in un’iniziativa benefica a Padova

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione Italiana Sommelier Veneto, arriva alla sua quattordicesima edizione, trasformando ogni sorso diin un gesto di altruismo. Quest’anno, la manifestazione si distingue per il supporto a importanti cause sociali attraverso la vendita limitata di unpregiato, dimostrando come la passione per l’enogastronomia possa contribuire a cambiare la vita di chi ne ha bisogno. La raccolta fondi mira a sostenere il progetto My Ability del Gruppo Polis, un’importante realtàna attiva nell’inclusione lavorativa di persone in difficoltà. La nuova edizione die il supporto alle cause benefiche Quest’anno la delegazione di AISha rilevato il testimone dalla delegazione trevigiana per organizzaredi grande impatto.