Accise, niente aumento in Manovra ma Giorgetti annuncia la riforma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che le Accise sul gasolio e la loro rimodulazione saranno gestite attraverso il decreto legislativo Accise, approvato nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre in via provvisoria. Questo significa che la misura non sarà parte della Manovra finanziaria ma rimarrà una discussione interna al Governo, come parte della legge delega sul fisco approvata nel 2023. Giorgetti, in conferenza stampa, ha anche accennato al fatto che la parificazione delle Accise sul gasolio sia un “impegno europeo” che andrà gestito. Nel decreto legislativo sulle Accise ci sarà anche una riforma del testo unico in materia che riguarderà gas naturale, elettricità e anche i prodotti alcolici. Quifinanza.it - Accise, niente aumento in Manovra ma Giorgetti annuncia la riforma Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlohato che lesul gasolio e la loro rimodulazione saranno gestite attraverso il decreto legislativo, approvato nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre in via provvisoria. Questo significa che la misura non sarà parte dellafinanziaria ma rimarrà una discussione interna al Governo, come parte della legge delega sul fisco approvata nel 2023., in conferenza stampa, ha anche accennato al fatto che la parificazione dellesul gasolio sia un “impegno europeo” che andrà gestito. Nel decreto legislativo sulleci sarà anche unadel testo unico in materia che riguarderà gas naturale, elettricità e anche i prodotti alcolici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Giorgetti - allineamento accise graduale - impatto non percepibile - E gli autotrasportatori non c’entrano assolutamente niente, si sono inalberati seguendo i pifferai che puntavano su questo, ma sanno benissimo che hanno una disciplina ad hoc che non è minimamente toccata”. Roma, 11 ott. . Io non sono in grado di dare una valutazione tecnica, ridurremo le accise sulla benzina e aumenteremo quelle sul gasolio ma gradualmente, con un impatto nemmeno percepibile. (Lapresse.it)

Aumenti accise carburanti - Giorgetti assicura che non interesseranno gli autotrasportatori - Il Piano strutturale di bilancio di medio termine ha previsto che questo allineamento sarà definito nell’ambito delle misure attuative della delega fiscale”. L’intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due. (Quifinanza.it)

Meloni : “Non aumentiamo tasse né chiediamo sacrifici”. L’opposizione : “Mente. Salgono le accise e Giorgetti annuncia rincari sulle case” - Invece l’aumento è previsto: “E’ la verità, l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità davanti al Paese”, l’attacco. . Il video della premier che a metà pomeriggio dal suo ufficio di Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco definendo “fantasiose” le dichiarazioni secondo cui il governo “vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini” e giura che non verranno chiesti “nuovi sacrifici” ... (Ilfattoquotidiano.it)