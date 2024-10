Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo ricominciato a curare il territorio"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cura del, scuola e sport: ecco il bilancio dei primi 100 giorni del sindaco civico di Pianoro Luca Vecchiettini (nella foto con la giunta). Oltre duecento chilometri di sfalci per strade in sicurezza, affidamento della sostituzione delle luci dello Stadio Dainesi con led che produrranno un risparmio energetico rispetto a ora pari al 67%. Asfaltatura già realizzata sulla Futa e un piano straordinario di nuove asfaltature da fare quando la stagione lo permetterà . Potenziamento dei servizi scolastici con imbiancatura delle aule, sostituzione delle luci di emergenza e servizi specifici per minori fragili.