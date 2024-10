A Lucca la presentazione del libro ‘Sangue di famiglia’ di Maurizio Sessa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 - Il libro “Sangue di famiglia” di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea, Firenze) viene presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 18.30, all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino 7. Intervengono Elisabetta Abela, presidente Rotary Club Lucca e Demetrio Brandi, presidente di Luccautori. Modera la giornalista Maria Elena Marchini. L'incontro con l'autore, il giornalista e scrittore Maurizio Sessa, è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Lucca e rientra nel programma della trentesima edizione di Luccautori con il patrocinio di Unipop, Università Popolare di Pistoia. Lanazione.it - A Lucca la presentazione del libro ‘Sangue di famiglia’ di Maurizio Sessa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Il“Sangue di famiglia” di(Edizioni Medicea, Firenze) viene presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 18.30, all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di, piazza San Martino 7. Intervengono Elisabetta Abela, presidente Rotary Clube Demetrio Brandi, presidente diutori. Modera la giornalista Maria Elena Marchini. L'incontro con l'autore, il giornalista e scrittore, è organizzato in collaborazione con il Rotary Clube rientra nel programma della trentesima edizione diutori con il patrocinio di Unipop, Università Popolare di Pistoia.

