WWE | Diversi riferimenti a Brock Lesnar durante Raw il suo nome va in tendenza sui social

(Di martedì 15 ottobre 2024)è ormai assente da molto tempo con la sua ultima apparizione che risale a SummerSlam 2023 quando venne sconfitto da Cody Rhodes. Per “The Beast” si parlava di un ritorno in vista della Royal Rumble di quest’anno, ma il suoè finito nell’ambito dello scandalo Vince McMahon e di fatto è sparito dalla programmazione WWE. Ieri notteRawalla sua persona.insuiIeri notteRaw non sono passati inosservati alcuni, seppur il suonon sia mai stato espressamente menzionato.un segmento di backstage Seth Rollins non richiedere al GM Adam Pearce un match contro Bronson Reed ha affermato di aver già sconfitto un “bestia” in passato.