Wta Ningbo 2024: Errani fuori al primo turno, passa Boulter in due set (Di martedì 15 ottobre 2024) Termina al primo turno l’avventura di Sara Errani nel torneo Wta 500 di Ningbo 2024. Dopo aver superato i due turni delle qualificazioni, la veterana azzurra è uscita sconfitta all’esordio nel tabellone principale contro Katie Boulter: la britannica si è infatti imposta con il netto punteggio di 6-3 6-2. A fare la differenza nel primo set è stato il break arrivato nel quinto gioco, dopo il quale la bolognese non è più riuscita a reagire. Secondo parziale invece totalmente appannaggio di Boulter, che con due break è subito scappata via nel punteggio per poi amministrare il vantaggio accumulato. Per l’inglese di Leicester ora ci sarà la sfida contro la testa di serie numero 6 del torneo, la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Wta Ningbo 2024: Errani fuori al primo turno, passa Boulter in due set SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Termina all’avventura di Saranel torneo Wta 500 di. Dopo aver superato i due turni delle qualificazioni, la veterana azzurra è uscita sconfitta all’esordio nel tabellone principale contro Katie: la britannica si è infatti imposta con il netto punteggio di 6-3 6-2. A fare la differenza nelset è stato il break arrivato nel quinto gioco, dopo il quale la bolognese non è più riuscita a reagire. Secondo parziale invece totalmente appannaggio di, che con due break è subito scappata via nel punteggio per poi amministrare il vantaggio accumulato. Per l’inglese di Leicester ora ci sarà la sfida contro la testa di serie numero 6 del torneo, la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Wtaalin due set SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - (Q) Errani 6-3 6-2 Xiy. Tra le prime quattro teste di serie anche Emma Navarro e Barbora Krejcikova. Linette 6-2 6-4 Putintseva b. Presente anche la beniamina di casa Qinwen Zheng, n°2 del seeding e desiderosa di continuare fare sognare i suoi tifosi in questo 2024 per lei già indimenticabile. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 500 di Ningbo 2024, in ... (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 - Errani-Boulter interrotta per pioggia : tutti gli aggiornamenti - Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. The post Wta Ningbo 2024, Errani-Boulter interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti appeared first on SportFace. Il match tra Sara Errani e Katie Boulter, valido per il primo turno del Wta di Ningbo 2024, è stato interrotto a causa della pioggia. Al momento dello stop, il punteggio era di 2-2, con la britannica che aveva a disposizione due palle ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - (Q) Lepchenko 6-2 6-0 Alexandrova vs (Q) You (4) Krejcikova bye (7) Kalinskaya vs Potapova Yuan vs (Q) Tomljanovic Muchova vs (Q) Gadecki (2) Zheng bye The post Tabellone Wta 500 Ningbo 2024: risultati e accoppiamenti con Paolini appeared first on SportFace. Tra le prime quattro teste di serie anche Emma Navarro e Barbora Krejcikova. (Sportface.it)