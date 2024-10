Wizz Air annuncia una nuova rotta da Genova a Varsavia: voli in partenza dal 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese, sta preparando il suo arrivo a Varsavia con un nuovo collegamento che partirà dal 1° maggio 2025. Questa nuova rotta, che offre tre voli a settimana, evidenzia l’impegno della compagnia verso l’ampliamento delle sue operazioni dall’Aeroporto di Genova. L’inaugurazione di questo nuovo servizio arricchisce ulteriormente le possibilità di viaggio per i cittadini di Genova e della Liguria. Dettagli della nuova rotta aerea: Genova – Varsavia A partire dal 1° maggio 2025, Wizz Air attiverà il nuovo volo da Genova a Varsavia, con partenze programmate ogni martedì, giovedì e sabato. Il volo rappresenta un importante ampliamento delle rotte gestite dalla compagnia aerea da Genova, dove Wizz Air è presente dal 2021. Gaeta.it - Wizz Air annuncia una nuova rotta da Genova a Varsavia: voli in partenza dal 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterAir, la compagnia aerea low cost ungherese, sta preparando il suo arrivo acon un nuovo collegamento che partirà dal 1° maggio. Questa, che offre trea settimana, evidenzia l’impegno della compagnia verso l’ampliamento delle sue operazioni dall’Aeroporto di. L’inaugurazione di questo nuovo servizio arricchisce ulteriormente le possibilità di viaggio per i cittadini die della Liguria. Dettagli dellaaerea:A partire dal 1° maggioAir attiverà il nuovo volo da, con partenze programmate ogni martedì, giovedì e sabato. Il volo rappresenta un importante ampliamento delle rotte gestite dalla compagnia aerea da, doveAir è presente dal 2021.

