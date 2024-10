Volley Serie D, parte con una vittoria il campionato del CSI Tirano (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione del CSI Tirano “Fratelli Magro” che sabato sera ha ospitato la Polisportiva Veranese, match valido per la prima giornata del campionato di Serie D. Davanti al pubblico di casa, nella Palestra Pinchetti, le ragazze di coach Filippo Salerno si sono Sondriotoday.it - Volley Serie D, parte con una vittoria il campionato del CSI Tirano Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione del CSI“Fratelli Magro” che sabato sera ha ospitato la Polisportiva Veranese, match valido per la prima giornata deldiD. Davanti al pubblico di casa, nella Palestra Pinchetti, le ragazze di coach Filippo Salerno si sono

Rugby - campionato serie A. Lezione dalla prima dei Cavalieri : "Gli errori? Da non ripetere" - . L’unica eccezione è forse rappresentata dal Rugby Paese, prossimo avversario del Cavalieri, che fra le mura amiche ha regolato la seconda squadra del Petrarca Padova per 37-13. E’ il "messaggio" che il presidente dei Cavalieri Union Maurizio Sansone ha mandato alla squadra e alla tifoseria, alla luce del debutto sfortunato in campionato contro Capitolina di sabato scorso. (Lanazione.it)

Presentata la Pallavolo Chieti 1996 femminile - disputerà il campionato di serie D - Presentata al Bar Pasticceria "La Veronese" di Chieti Scalo la squadra femminile della Pallavolo Chieti 1996, che si appresta ad iniziare il campionato interregionale di Serie D. L'evento ha visto la partecipazione di giornalisti, sponsor e appassionati, oltre alla presenza del consigliere... (Chietitoday.it)

Il campionato di Serie B interregionale. Tarros beffata da Siena ai supplementari. Sfuma in extremis il sogno di battere una ’big’ - Sul 98-99 Siena sbaglia ed il rimbalzo difensivo di Tedeschi finisce nelle mani di Neri che da sotto non fallisce. Parziali: 23-23, 40-48, 63-67, 81-81, 90-90. La squadra è in fiducia ma non riesce ad approfittare di un calo offensivo dei senesi e Morciano porta tutti al primo supplementare a 6 secondi dalla sirena. (Sport.quotidiano.net)