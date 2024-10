Volley: A1 donne. Gaspari nuovo allenatore di Scandicci (Di martedì 15 ottobre 2024) Il coach anconetano subentra all'esonerato Antiga: "Non potevo dire di no" Scandicci - Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Savino Del Bene Scandicci, dove arriva per sostituire Stephane Antiga. Gaspari, nato ad Ancona il 20 settembre 1982, è un tecnico di grande esperienza. Commentando il camb Ilgiornaleditalia.it - Volley: A1 donne. Gaspari nuovo allenatore di Scandicci Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il coach anconetano subentra all'esonerato Antiga: "Non potevo dire di no"- Marcoè ildella Savino Del Bene, dove arriva per sostituire Stephane Antiga., nato ad Ancona il 20 settembre 1982, è un tecnico di grande esperienza. Commentando il camb

