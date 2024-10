Via libera Senato alla Commissione d'inchiesta sulle banche (Di martedì 15 ottobre 2024) La Commissione Finanze del Senato ha dato il via libera all'istituzione di una "Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori". In particolare - si legge sul sito del Senato - la Commissione ha dato mandato al relatore, il Senatore Claudio Lotito, a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del testo, che propone l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per "indagare su vicende e comportamenti che hanno provocato la crisi di istituti bancari nazionali sui fallimenti bancari dell'ultimo decennio e, più in generale, per monitorare il complessivo funzionamento del sistema finanziario del Paese". Quotidiano.net - Via libera Senato alla Commissione d'inchiesta sulle banche Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) LaFinanze delha dato il viaall'istituzione di una "parlamentare d'sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardotutela dei risparmiatori". In particolare - si legge sul sito del- laha dato mandato al relatore, ilre Claudio Lotito, a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del testo, che propone l'istituzione di unabicamerale d'per "indagare su vicende e comportamenti che hanno provocato la crisi di istituti bancari nazionali sui fallimenti bancari dell'ultimo decennio e, più in generale, per monitorare il complessivo funzionamento del sistema finanziario del Paese".

Senato - via libera a Ddl intercettazioni - Le opposizioni protestano. Ad eccezione di Italia dei Valori che invece condivide. . 20. I magistrati lanciano l'allarme:se questo testo diventerà legge "migliaia di inchieste saranno a rischio". 41 Il Senato approva con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge presentato dal senatore di FI, Zanettin, che fissa il tetto massimo di 45 giorni alle intercettazioni. (Televideo.rai.it)

