Via libera dalla Regione Campania al servizio di sociologia del territorio: il Consorzio A5 guida la fase sperimentale in Irpinia (Di martedì 15 ottobre 2024) La Regione Campania ha affidato al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 l'avvio della fase sperimentale del servizio di sociologia del territorio in Irpinia. Il Consorzio, guidato dal presidente Vito Pelosi e dal direttore generale Carmine De Blasio, si affianca a cinque ambiti operativi in

Regione Lazio / Distretti sociosanitari - oltre 2 milioni di euro nella fase di conversione a consorzio - 280mila euro, come contributo straordinario a favore dei distretti sociosanitari del Lazio, al fine di garantire la continuità dei servizi socioassistenziali, nella fase di transizione al passaggio a consorzio sociale. . “Si tratta di una risposta importante da […] L'articolo Regione Lazio / Distretti sociosanitari, oltre 2 milioni di euro nella fase di conversione a consorzio sembra essere il ... (Temporeale.info)

Alluvione a Falconara - tavolo di confronto tra Comune - Regione - Protezione Civile e Consorzio di bonifica - FALCONARA MARITTIMA – Incontro nella mattinata di oggi tra l’amministrazione falconarese e il dirigente della Protezione Civile regionale Ing. Stefano Stefoni, anche alla presenza della progettista Ing. Elena Guerrini del Consorzio di Bonifica. Al tavolo di confronto sono state analizzate le... (Anconatoday.it)

Romiti - il Comune sollecita Regione e Consorzio di Bonifica per la chiusa Fontana 2 : "Non accettiamo altre scuse - agiremo in tutte le sedi opportune" - “Abbiamo già chiesto e sollecitato un incontro urgente al Consorzio di Bonifico e alla Regione Emilia Romagna per mettere a terra interventi concreti e definitivi di ripristino e rafforzamento della chiusa di Fontana 2. Vogliamo che questa situazione. . . Con la sicurezza dei cittadini non si scherza. (Forlitoday.it)