Verona-Monza in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di lunedì 21 ottobre si gioca Verona-Monza, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. Verona-Monza in tv Verona-Monza in radio pronostico Verona-Monza Verona-Monza su DAZN La partita Verona-Monza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. telecronisti DAZN: Iori-Behrami. Verona-Monza su Sky In questo caso Verona-Monza rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. Verona-Monza in radio La radiocronaca di Verona-Monza verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Ascoltitv.it - Verona-Monza in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di lunedì 21 ottobre si gioca, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che vi interessa.in tvinsu DAZN La partitasarà trasmessa intv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato.DAZN: Iori-Behrami.su Sky In questo casorientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.

