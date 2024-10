Un murale ai Quartieri Spagnoli per ricordare Chiara Jaconis, la turista padovana morta a Napoli (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre l'inaugurazione di un murale per Chiara Jaconis, la turista morta dopo essere stata colpita da un oggetto alla testa ai Quartieri Spagnoli. Fanpage.it - Un murale ai Quartieri Spagnoli per ricordare Chiara Jaconis, la turista padovana morta a Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre l'inaugurazione di unper, ladopo essere stata colpita da un oggetto alla testa ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - primo murales per Lukaku ai Quartieri Spagnoli : è accanto a Maradona - La prima presenza, il primo go, il primo murales. Romelu Lukaku si è preso il Napoli in campo e Napoli tra i vicoli. Nelle scorse ore, infatti, ai Quartieri Spagnoli è già... (Ilmattino.it)

Calcio Napoli - Conte in visita notturna al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli – FOTO - Il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, ha deciso di fare un tour notturno per la città partenopea e tappa obbligata è stato il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. […]. Approfittando della settimana di sosta del campionato, il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, ha deciso di fare un tour notturno per la città partenopea. (2anews.it)

Conte visita il murales di Maradona : di notte ai quartieri spagnoli - Il tecnico ha voluto vivere un momento di profonda connessione con l’icona partenopea, lontano dal clamore mediatico. Antonio Conte ha voluto che la sua prima visita al murales di Diego Armando Maradona fosse un momento intimo e per questo si è presentato ai Quartieri Spagnoli in maniera anonima, anche se il suo blitz non è sfuggito agli occhi e alle orecchie che vegliano sui vicoli. (Napolipiu.com)