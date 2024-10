Ultime Notizie Roma del 15-10-2024 ore 19:10 (Di martedì 15 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno amore medioriente un’apertura di giornale l’Attacco di Israele all’iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre perché la mancanza di una rappresaglia contro te sarebbe interpretata con un segno di debolezza da scrive Washington Post citando una fonte a conoscenza dei dettagli della condensazione tra il presidente statunitense biden è il premier israeliano Netanyahu della scorsa settimana l’ufficio del primo ministro ha replicato Tuttavia chi l’ha deciso di ritorsione contro l’iran per l’attacco nichilistico del primo ottobre c’è la presa in base alle esigenze di Israele la dichiarazione è stata rilasciata nel cuore della notte dopo le anticipazioni del giornale americano Ascoltiamo i pensieri del governo degli Stati Uniti la prenderemo le nostre decisioni ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-10-2024 ore 19:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno amore medioriente un’apertura di giornale l’Attacco di Israele all’iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre perché la mancanza di una rappresaglia contro te sarebbe interpretata con un segno di debolezza da scrive Washington Post citando una fonte a conoscenza dei dettagli della condensazione tra il presidente statunitense biden è il premier israeliano Netanyahu della scorsa settimana l’ufficio del primo ministro ha replicato Tuttavia chi l’ha deciso di ritorsione contro l’iran per l’attacco nichilistico del primo ottobre c’è la presa in base alle esigenze di Israele la dichiarazione è stata rilasciata nel cuore della notte dopo le anticipazioni del giornale americano Ascoltiamo i pensieri del governo degli Stati Uniti la prenderemo le nostre decisioni ...

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina lettura di giornale Israele continua ad attaccare diversi Raid eri nella notte sul divano con 21 morti e la striscia di Gaza dove sono 40 le vittime la dieta a tema di avere colpito 230 obiettivi terroristici del sospetto Attacco in autostrada nel sud di Israele un morto e quattro feriti un filmato della ...

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non può essere in apertura L'attacco di Israele all'iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre poiché la mancanza di una rappresaglia contro te sarebbe interpretata con un segno di debolezza dall'iran lo scrive Washington Post citando una fonte a conoscenza dei dettagli della condensazione ...

