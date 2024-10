Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: Gemma entusiasta, Mario Cusitore prende una decisione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ledi UeD relative alla registrazione che è stata effettuata lunedì 14 ottobre 2024 rivelano che le riprese sono durate molto poco. Il contenuto di quanto registrato, infatti, dovrebbe andare in onda in un'unica puntata. Maria De Filippi ha affrontato solamente le dinamiche del Trono Over, mentre del Classico, molto probabilmente, si parlerà nella giornata di oggi. Ad ogni modo, al centro dell'attenzione c'è stataGalgani, la quale si sta relazionando con un nuovo cavaliere venuto in studio per lei in una scorsa registrazione. Ancheè stato chiamato a centro studio e il cavaliere ha preso unapiuttosto drastica inerente le sue frequentazioni.Uomini e Donne:felice con un nuovo cavaliere, ladiNel corso della registrazione Uomini e Donne del 14 ottobre 2024, si è partiti daGalgani.