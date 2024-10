Secoloditalia.it - Ue, Meloni sferza l’opposizione: “Sostenga Fitto, orgoglio italiano. Sui migranti siamo un modello”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per una volta, almeno per una volta Giorgia, in aula, si rivolge direttamente al, chiedendo di mettere da parte – per una volta – le logiche e gli interessi di partito per dare una prova di unità, in Europa, sulla nomina a commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue di Raffaele. “Lo abbiamo fatto anche noi con Gentiloni“. Ma non solo: anche sul Piano Mattei, nell’aula del Senato, con un vestito rosso “comunista”, lainvoca l’interesse nazionale, su un tema – sostiene – su cui il governo ottiene importanti riconoscimenti in tutto il mondo. Ma nelle comunicazioni del premier, intervenuta nell’Aula del Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, c’è spazio anche per l’Ucraina, il Medio Oriente, il Green Deal e tutto ciò di cui l’Italia sarà chiamata ad esprimersi a Bruxelles giovedì e venerdì prossimi.