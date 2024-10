Udinese, Inler: «Runjaic ha dato serenità, la squadra sente una cosa…» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, sul progetto del club friulano con Kosta Runjaic. Tutti i dettagli in merito Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, ha parlato a TV12 del progetto del club friulano. Runjaic – «Il mister ha portato più stabilità e serenità e devo dirgli grazie. Parlo ogni giorno con i giocatori se ne hanno bisogno. Non voglio Calcionews24.com - Udinese, Inler: «Runjaic ha dato serenità, la squadra sente una cosa…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Gokhan, dirigente dell’, sul progetto del club friulano con Kosta. Tutti i dettagli in merito Gokhan, dirigente dell’, ha parlato a TV12 del progetto del club friulano.– «Il mister ha portato più stabilità ee devo dirgli grazie. Parlo ogni giorno con i giocatori se ne hanno bisogno. Non voglio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

INCHIESTA ULTRAS - Ascoltato come testimone il capitano del Milan Calabria - Ha spiegato di aver incontrato Luca Lucci, capo ultrà milanista ora in carcere, perché lui l'aveva contattato per parlare "dei problemi della squadra, di spogliatoio e di rendimento" e di questi temi ... (napolimagazine.com)

UDINESE - Inler: "Runjaic ha portato più stabilità e serenità, Thauvin è un grande leader" - Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv12: "Il mister ha portato più stabilità e serenità e devo dirgli grazie. Parlo ogni giorno con i gioca ... (napolimagazine.com)

Napoli, Orsi “Quando chiama Conte non puoi dire no. Meret? deve andare via” - Stefano Orsi, allenatore ed ex portiere italiano, tramite un’intervista a Kisskissnapoli.it, ha espresso il suo parere sul Napoli di Conte e non solo. Orsi in un intervista a Kisskissnapoli.it, ha ... (calciostyle.it)