Uccide il fratello a coltellate e ne ferisce un altro, processo slitta per assenza del giudice (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre con un rinvio per anomala composizione della Corte, il processo per l'omicidio di Alessio Melillo, 24 anni, ucciso dal fratello Danilo, di 19 anni, che ha ferito anche l'altro fratello, Giovanni, di 22 anni, a Gioia Sannitica nella frazione Caselle il 14 febbraio scorso. Danilo si è Casertanews.it - Uccide il fratello a coltellate e ne ferisce un altro, processo slitta per assenza del giudice Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre con un rinvio per anomala composizione della Corte, ilper l'omicidio di Alessio Melillo, 24 anni, ucciso dalDanilo, di 19 anni, che ha ferito anche l', Giovanni, di 22 anni, a Gioia Sannitica nella frazione Caselle il 14 febbraio scorso. Danilo si è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Jaime Alcaraz a 13 anni è spaventosamente simile a suo fratello Carlos : “In alcune cose è meglio” - Jaime Alcaraz è il fratellino di Carlos Alcaraz, numero 2 ATP e grande rivale di Sinner. Il piccolo Jaime ha 13 anni vuole diventare un tennista e gioca a livello giovanile. In attesa di capire se sfonderĂ sono lampanti le somiglianze nel gioco.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Morta nel letto contenitore : il fratello 16enne era rimasto ucciso in un incidente in motorino 13 anni fa - Helen Havey, la 39enne britannica morta soffocata nel letto contenitore, aveva perso il fratello Luke in un tragico incidente vicino casa, nella Contea di Durham nel 2011. Il loro papà : "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande Fratello 25 - il racconto da brividi di Enzo Paolo Turchi : cosa avrebbe subito all’età di 11 anni - Recentemente, al Grande Fratello, Turchi ha raccontato un episodio difficile della sua infanzia, accaduto quando aveva 11 anni. Il gieffino, non a caso, ha fatto sapere: “Carmen potrebbe volere un uomo diverso da me, potrei capirlo dopo tanti anni”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande fratello 2024, sta nascendo già la prima storia d’amore? Messaggi e forti avvicinamenti ... (Anticipazionitv.it)