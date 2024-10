Tutto sull'incontro di boxe dell'anno tra Mike Tyson e Jake Paul, che sarà anticipato da una docuserie su Netflix (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca sempre meno all'incontro di boxe dell'anno, con la data del 15 novembre 2024 segnata di rosso sul calendario da parte di tutti gli appassionati, e non solo. È il giorno in cui si sfideranno sul ring Mike Tyson e Jake Paul in un incontro di boxe destinato a passare alla storia. Non tanto (o non solo) dal punto di vista sportivo (si tratta comunque di una sfida con tutti i crismi dell'ufficialità in otto round da due minuti ciascuno), quanto per l'effetto mediatico che sta scatenando. Basti pensare che l'incontro si terrà nello stadio AT&T di Arlington, in Texas (capacità di 80.000 posti) e sarà trasmesso in diretta streaming in Tutto il mondo su Netflix. Tyson Paul TIMOTHY A. Gqitalia.it - Tutto sull'incontro di boxe dell'anno tra Mike Tyson e Jake Paul, che sarà anticipato da una docuserie su Netflix Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca sempre meno all'di, con la data del 15 novembre 2024 segnata di rosso sul calendario da parte di tutti gli appassionati, e non solo. È il giorno in cui si sfidersul ringin undidestinato a passare alla storia. Non tanto (o non solo) dal punto di vista sportivo (si tratta comunque di una sfida con tutti i crismi'ufficialità in otto round da due minuti ciascuno), quanto per l'effetto mediatico che sta scatenando. Basti pensare che l'si terrà nello stadio AT&T di Arlington, in Texas (capacità di 80.000 posti) etrasmesso in diretta streaming inil mondo suTIMOTHY A.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo sapevate che Kaviedes farà un incontro di boxe? - Poi litiga con Zé Maria, si parla di litigio “violento”, e il Perugia lo punisce, lui non ci sta e sparisce per due settimane. Quanto dovremo aspettare prima di vedere Cassano darsele di santa ragione con, che ne so, Viviano? Adani col Faina? Meglio quello o ascoltare i loro podcast e vedere i loro reel in cui dicono che Cristiano Ronaldo è scarso per altri dieci o venti anni? . (Ultimouomo.com)

Se il Mondiale fosse un incontro di boxe. Come sarebbe stato il calcio con il Nasazzi’s Baton - . Un po’ di numeri: l’Italia ha avuto tra le mani il testimone 8 volte, l’ultima grazie al successo con la Polonia nella Nations League nel 2020, ma poi lo ha ceduto alla Spagna un anno dopo; il periodo consecutivo più lungo con il “Baton” in casa lo hanno trascorso i Paesi Bassi: 1. Gli incroci possono essere i più disparati: danno vita a storie curiose e sorprendenti. (Ilfoglio.it)

Boxe - Frank Smith (CEO Matchroom) : “L’incontro Joshua-Fury ci sarà - tutti lo vogliono” - È troppo grande per non far sì che accada. È necessario che accada. Sapeva di poter migliorare rispetto alla prima prestazione. The post Boxe, Frank Smith (CEO Matchroom): “L’incontro Joshua-Fury ci sarà, tutti lo vogliono” appeared first on SportFace. Un derby dei pesi massimi che più volte in passato è stato sul punto di diventare realtà. (Sportface.it)