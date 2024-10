Gaeta.it - Trionfo a Half Moon Bay: una zucca da 1.121 kg conquista il World Championship Pumpkin Weigh-Off

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 51°-Off si è svolto aBay, in California, portando con sé tradizione e competizione. Il protagonista di quest’anno è stato un coltivatore del Minnesota, Travis Gienger, che ha stupito tutti con unadal peso straordinario di 1.121 kg, un traguardo impressionante che ha attirato l’attenzione dei media nazionali e locali. Questa manifestazione, che celebra il frutto simbolo dell’autunno, è un punto di riferimento per gli appassionati e i coltivatori di zucche giganti. Una vittoria da record Travis Gienger ha vinto il prestigioso titolo di campione per la seconda volta, ripetendo il suo successo dopo un’eccezionale performance dell’anno precedente, quando presentò unache pesava 1.247 kg, stabilendo un record mondiale.