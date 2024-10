Traforo Gran Sasso: traffico bloccato per 45 giorni, attese infinite! (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Il senso unico alternato nel Traforo del Gran Sasso causa lunghe attese per lavori di indagine geognostica sull'acquifero. Da oggi, chi viaggia lungo l'autostrada A24 tra Roma e Teramo dovrà fare i conti con un ulteriore ostacolo: il Traforo del Gran Sasso sarà regolato da un sistema di transito a senso unico alternato per le prossime sei settimane. Il provvedimento, che interessa la tratta tra Assergi e San Gabriele/Colledara, si è reso necessario per eseguire indagini geognostiche commissionate dal Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi. Questi sondaggi, preliminari ai lavori di messa in sicurezza del prezioso acquifero che alimenta il sistema idrico della regione, prevedono la chiusura alternata di una delle due canne del Traforo, lasciando disponibile una sola corsia per il traffico veicolare. Abruzzo24ore.tv - Traforo Gran Sasso: traffico bloccato per 45 giorni, attese infinite! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Il senso unico alternato neldelcausa lungheper lavori di indagine geognostica sull'acquifero. Da oggi, chi viaggia lungo l'autostrada A24 tra Roma e Teramo dovrà fare i conti con un ulteriore ostacolo: ildelsarà regolato da un sistema di transito a senso unico alternato per le prossime sei settimane. Il provvedimento, che interessa la tratta tra Assergi e San Gabriele/Colledara, si è reso necessario per eseguire indagini geognostiche commissionate dal Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del, Pierluigi Caputi. Questi sondaggi, preliminari ai lavori di messa in sicurezza del prezioso acquifero che alimenta il sistema idrico della regione, prevedono la chiusura alternata di una delle due canne del, lasciando disponibile una sola corsia per ilveicolare.

