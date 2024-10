Tomb Raider: La Serie Netflix criticata per l’aspetto mascolino di Lara Croft (Di martedì 15 ottobre 2024) Non è la prima e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima volta, che un personaggio femminile viene rappresentato con fattezze o caratteristiche mascoline, che si tratti di muscoli o altro, e putroppo è toccato anche alla celebre e sensuale Lara Croft, che nella Serie animata su Netflix ha un design che ha spinto molti a criticarla, al punto da bombarla di recensioni negative. Lara Croft presa in giro nella Serie Netflix per il suo aspetto Fin dai primi episodi è possibile vedere una Lara Croft muscolosa e non tonica. Certo, l’avventuriera per eccellenza è agile e in forma ma non muscolosa, il suo aspetto è sempre stato caratterizzato da una ragazza sensuale nelle forme ma atletica, essendo una cacciatrice di tesori e manufatti vari. Gamerbrain.net - Tomb Raider: La Serie Netflix criticata per l’aspetto mascolino di Lara Croft Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Non è la prima e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima volta, che un personaggio femminile viene rappresentato con fattezze o caratteristiche mascoline, che si tratti di muscoli o altro, e putroppo è toccato anche alla celebre e sensuale, che nellaanimata suha un design che ha spinto molti a criticarla, al punto da bombarla di recensioni negative.presa in giro nellaper il suo aspetto Fin dai primi episodi è possibile vedere unamuscolosa e non tonica. Certo, l’avventuriera per eccellenza è agile e in forma ma non muscolosa, il suo aspetto è sempre stato caratterizzato da una ragazza sensuale nelle forme ma atletica, essendo una cacciatrice di tesori e manufatti vari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata - Aspyr non si limiterà a riproporre i tre giochi, ma ha introdotto una serie di miglioramenti per renderli più appetibili al pubblico moderno Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla […]. (Sbircialanotizia.it)

Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata - . (Adnkronos) – Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. (Webmagazine24.it)

Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata - A partire dal 14 febbraio 2025, PlayStation 5, Xbox Series, […]. (Adnkronos) – Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. (Periodicodaily.com)