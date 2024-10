Tiro a volo, finale Coppa del Mondo 2024: azzurri tutti in corsa dopo i primi 75 piattelli (Di martedì 15 ottobre 2024) La finale di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo parte con i migliori auspici per la delegazione italiana impegnata nelle gare e New Delhi, in India. dopo la cerimonia di apertura di ieri, alla quale ha presenziato anche l’Ambasciatore Italiano in India Antonio Bartoli, accolto dal presidente Fitav e ISSF Luciano Rossi con tutta la squadra dei tiratori italiani qualificati e dei tecnici, oggi nell’impianto della capitale indiana sono stati lanciati i primi 75 piattelli di qualificazione per il Trap e per lo Skeet. Nella Fossa Olimpica Silvana Maria Stanco, medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024, non ha sbagliato nulla e guida la classifica provvisoria con un perfetto 75/75. Buona anche la partenza di Erica Sessa, seconda con 72/75. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladideldiparte con i migliori auspici per la delegazione italiana impegnata nelle gare e New Delhi, in India.la cerimonia di apertura di ieri, alla quale ha presenziato anche l’Ambasciatore Italiano in India Antonio Bartoli, accolto dal presidente Fitav e ISSF Luciano Rossi con tutta la squadra dei tiratori italiani qualificati e dei tecnici, oggi nell’impianto della capitale indiana sono stati lanciati i75di qualificazione per il Trap e per lo Skeet. Nella Fossa Olimpica Silvana Maria Stanco, medaglia d’argento ai Giochi di Parigi, non ha sbagliato nulla e guida la classifica provvisoria con un perfetto 75/75. Buona anche la partenza di Erica Sessa, seconda con 72/75.

