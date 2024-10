Temptation Island falò di confronto tra Mirco e Giulia | ecco come è andata

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – I telespettatori più fidati distavano aspettando da due settimane ilditra. Nella puntata di oggi,in onda il 15 ottobre, sono stati accontentati. Già nella scorsa puntataaveva chiesto ilanticipato al fidanzato, ma lui si è rifiutato volendo prolungare l’esperienza nel villaggio. Il motivo? Era andato insieme alla single Alessia in barca per un weekend lontani dagli altri. Il giro in barca con la tentatrice Alessia è stato interrotto dal conduttore Filippo Bisciglia che a bordo di un motoscafo ha raggiuntoinvitandolo a riflettere e a decidere se rimanere lì in dolce compagnia, oppure tornare nel villaggio per affrontare definitivamente. Il 31enne, spinto anche dalla single Alessia, ha deciso di tornare indietro per confrontarsi con la fidanzata.