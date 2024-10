Tvzap.it - Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda

(Di martedì 15 ottobre 2024) Notte indimenticabile per un fortunato giocatore italiano, che ha vinto un Jackpot da 89.221.270,22 euro al. La combinazione vincente (23, 45, 44, 1, 60, 47 con Jolly 14 e SuperStar 19) è stata giocata adel, in provincia di Trento, presso la Tabaccheria Fortuna, situata in Viale dei Tigli 36. Il secondo “6” Si tratta del secondo “6” realizzato nel 2024, dopo lada 101,5di euro registrata a Napoli lo scorso 10 maggio. Con questa nuova, salgono a 131 i Jackpot centrati dal lancio delnel 1997. Solo con i premi di prima categoria sono stati distribuiti oltre 5 miliardi di euro. Le possibilità di centrare la combinazione vincente sono matematicamente molto basse, con 622di sestine possibili.