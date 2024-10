Liberoquotidiano.it - Superenalotto, il "6" da quasi 90 milioni. La "tabaccheria del miracolo", prima volta in 25 anni: chi ha vinto (e dove)

(Di martedì 15 ottobre 2024) Colpaccio s-vita al: centrato a Riva del Garda, in provincia di Trento, il "6" da 89.221.270,22 euro. La combinazione vincente del concorso di oggi è: 1-23-44-45-47-60. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 19. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17.700.000 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Riva Del Garda presso il punto di vendita SisalFortuna situato in Viale dei Tigli, 36. Si tratta della seconda vincita con punti sei del 2024 dopo quella registrata lo scorso maggio a Napoli per un jackpot da 101,5di euro. Con quella di stasera sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita dela oggi. La schedina vincente è costata al fortunatissimo vincitore appena 3 euro (addirittura 2 quella di Napoli).