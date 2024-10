Stage percussioni Guinea - danza africana del Senegal (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 Ottobre a cura di west Africa Monticelli :Workshop di percussioni africane a cura del Maestro Lancei Dioubate ( Guinea Conakry) al mattini ore 10,00-12,00Workshop di danza africana del Senegal -danza Sabar - a cura del Maestro Paco Papsy , ( Senegal) direttamente da Lione Francia Parmatoday.it - Stage percussioni Guinea - danza africana del Senegal Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 Ottobre a cura di west Africa Monticelli :Workshop diafricane a cura del Maestro Lancei Dioubate (Conakry) al mattini ore 10,00-12,00Workshop didelSabar - a cura del Maestro Paco Papsy , () direttamente da Lione Francia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gravidanza regolare e parto riuscito ma il bimbo muore per un batterio : la Procura apre un fascicolo - . Il bimbo era perfettamente sano, ma presentava una lieve insufficienza respiratoria, ragion per cui i sanitari del reparto di Ginecologia, dove sono avvenuti il parto e poi il decesso, hanno ritenuto opportuno tenerlo in osservazione in Terapia Intensiva. La scelta della struttura era legata al fatto che durante la gravidanza, filata liscia senza particolari criticità  – anche ... (Anteprima24.it)

La Procura chiede il carcere per Chiara Petrolini. L’ex fidanzato : “Diceva di prendere la pillola” (video) - Una decisione con cui il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta della procura per soppressione di cadavere, ritendendo il reato occultamento di cadavere. Appuntamento a questa sera, domenica 29 settembre alle 21. L’ex fidanzato di Chiara Petrolini a “Le Iene”: “Non si notava nulla, né la pancia, né il seno” “Vorrei dare una spiegazione a chi non se la dà ”, ha detto ... (Secoloditalia.it)

Chiara Petrolini - la Procura chiede il carcere. L’ex fidanzato rivela : dai rapporti non protetti alle bugie - . I rapporti non protetti Il loro amore è nato alle scuole medie ed è durato per molti anni, sebbene non siano mancati i tira e molla che spesso caratterizzano le storie d’amore adolescenziali. La sua situazione, però, potrebbe cambiare e per lei potrebbero aprirsi le porte del carcere. Il mondo si è fermato all’improvviso” ha detto. (Cityrumors.it)