Spalletti | Di Lorenzo? Giocatore super forte! Ho insistito tanto nello sceglierlo perché questo è il suo valore

Il rinato Tonali e il rigenerato Di Lorenzo esaltati dal “nuovo” modulo : così Spalletti è riuscito a svoltare dopo il flop europeo - C’è ancora da lavorare, si continuano ad esempio a incassare gol evitabili, soprattutto sui calci piazzati, ma come ha ricordato Spalletti “esistono anche gli avversari”. Daniel è riuscito a non farsi schiacciare dai confronti con un gigante come il padre e con un personaggio importante come Cesarone: una famiglia solida e i valori sani sono le chiavi della sua ascesa. (Ilfattoquotidiano.it)

Nazionale - Spalletti incorona Di Lorenzo : “Ho insistito su di lui per un motivo” - Lo arretri e ti fa doppietta e poi è un vero professionista. Noi dobbiamo andare dietro questa teoria sapendo riconosce coloro che sono giocatori seri. Ma lo stesso Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha deciso di non rinunciare mai al capitano del suo Scudetto conquistato alla guida del Napoli, nella stagione 2022 – 2023. (Spazionapoli.it)

L'Italia di Spalletti batte Israele : doppietta di Di Lorenzo - un assist per Raspadori - L'Italia di Luciano Spalletti batte Israele a Udine per 4-1 nel match di Nations League. Grandi protagonisti dell'incontro i calciatori del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, capitano di giornata vista l'assenza di Donnarumma, che ha messo a segno una doppietta e Giacomo Raspadori, sceso in campo da. (Today.it)