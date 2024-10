Sogin: falsa la notizia di una visita della Gdf nella sede centrale (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “In merito ad un articolo, apparso questa mattina su un sito web, Sogin smentisce in modo categorico quanto riportato nel testo, precisando che non vi è stato alcun ‘accesso’ della Guardia di Finanza negli uffici della società, né ieri né oggi, 15 ottobre”. Lo comunica la società in una nota, aggiungendo di aver “dato mandato ai suoi avvocati di avviare ogni azione legale, sia di natura civile che penale, a tutela dell’immagine e della reputazione della società e dei suoi lavoratori”. L'articolo Sogin: falsa la notizia di una visita della Gdf nella sede centrale proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “In merito ad un articolo, apparso questa mattina su un sito web,smentisce in modo categorico quanto riportato nel testo, precisando che non vi è stato alcun ‘accesso’Guardia di Finanza negli ufficisocietà, né ieri né oggi, 15 ottobre”. Lo comunica la società in una nota, aggiungendo di aver “dato mandato ai suoi avvocati di avviare ogni azione legale, sia di natura civile che penale, a tutela dell’immagine ereputazionesocietà e dei suoi lavoratori”. L'articololadi unaGdfproviene da Ildenaro.it.

