Six Kings Slam 2024: trova l’intruso… (Di martedì 15 ottobre 2024) Six Kings Slam o in altre parole i “Sei Re del tennis“. Da domani al 19 ottobre, Riad (Arabia Saudita) sarà il punto di ritrovo di un’esibizione che ha fatto un po’ discutere in avvicinamento al suo darsi. Il riferimento è al prize-money spropositato: ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di euro solo attraverso la partecipazione e il vincitore potrà spingersi ai 4.5 milioni. Alla manifestazione, dunque, parteciperanno sei giocatori di altissimo livello: Jannik Sinner, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune. In questa cerchia, c’è un intruso, ovvero proprio Rune, essendo l’unico a non aver vinto alcuno Slam tra chi è al via di questo torneo. La presenza del giovane Holger, però, si giustifica per quanto fatto vedere complessivamente nel massimo circuito internazionale, citando il suo best ranking di n. Oasport.it - Six Kings Slam 2024: trova l’intruso… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sixo in altre parole i “Sei Re del tennis“. Da domani al 19 ottobre, Riad (Arabia Saudita) sarà il punto di ritrovo di un’esibizione che ha fatto un po’ discutere in avvicinamento al suo darsi. Il riferimento è al prize-money spropositato: ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di euro solo attraverso la partecipazione e il vincitore potrà spingersi ai 4.5 milioni. Alla manifestazione, dunque, parteciperanno sei giocatori di altissimo livello: Jannik Sinner, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune. In questa cerchia, c’è un intruso, ovvero proprio Rune, essendo l’unico a non aver vinto alcunotra chi è al via di questo torneo. La presenza del giovane Holger, però, si giustifica per quanto fatto vedere complessivamente nel massimo circuito internazionale, citando il suo best ranking di n.

