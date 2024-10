Serie C, col regista a mezzo servizio solo un punto conquistato dai biancorossi. Il Carpi ha la Mandelli dipendenza (Di martedì 15 ottobre 2024) Carpi Il Carpi non ha scelto proprio il modo migliore per proiettarsi nella settimana dei suoi 115 anni che saranno festeggiati domenica, come annunciato dalla società , in occasione della gara delle 17,30 con la Lucchese. La sconfitta di Piancastagnaio ha confermato il passo indietro sotto il profilo della prestazione già visto col Pontedera. Con i pisani, battuti 2-1, il Carpi l’aveva sbloccata subito e ha avuto almeno due nitide palle gol per segnare il 2-0 prima di subire il pari, subito azzerato dal gol di Gerbi. In Toscana invece la squadra di Serpini ha sbagliato per intero i primi 45’ e solo dopo il gol incassato ha iniziato a giocare, pagando però l’assenza delle invenzioni di Cortesi nei 20 metri finali, come si è già visto nelle ultime 3 gare senza il trequartista che tornerà solo a dicembre. Sport.quotidiano.net - Serie C, col regista a mezzo servizio solo un punto conquistato dai biancorossi. Il Carpi ha la Mandelli dipendenza Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024)Ilnon ha scelto proprio il modo migliore per proiettarsi nella settimana dei suoi 115 anni che saranno festeggiati domenica, come annunciato dalla società , in occasione della gara delle 17,30 con la Lucchese. La sconfitta di Piancastagnaio ha confermato il passo indietro sotto il profilo della prestazione già visto col Pontedera. Con i pisani, battuti 2-1, ill’aveva sbloccata subito e ha avuto almeno due nitide palle gol per segnare il 2-0 prima di subire il pari, subito azzerato dal gol di Gerbi. In Toscana invece la squadra di Serpini ha sbagliato per intero i primi 45’ edopo il gol incassato ha iniziato a giocare, pagando però l’assenza delle invenzioni di Cortesi nei 20 metri finali, come si è già visto nelle ultime 3 gare senza il trequartista che tornerÃa dicembre.

Serie C | Carpi a caccia del bis in casa della Pianese - Trasferta inedita per il Carpi, mai in passato a sfidare i toscani della Pianese. In Toscana (si inizia alle 17.30) i biancorossi vanno a caccia del primo blitz in trasferta della stagione, che significherebbe pure il secondo "urrah" di fila, mai verificatosi dal ritorno in serie C. Impresa non... (Today.it)

Serie C - verso la trasferta con la Pianese. Carpi - attenzione all’ex Mignani. Ieri una meteora - oggi trascinatore - Ampia scelta soprattutto in attacco. Ma la sfida di domenica a Piancastagnaio varrà sicuramente di più. Forza fisica, tecnica e fiuto del gol si mixano nel classe 2002, che è cresciuto a vista d’occhio passando già dagli 8 gol del campionato successivo (2022-23) vissuto fra Poggibonsi e Orvietana e poi è esploso definitivamente l’anno scorso, quando con i suoi 19 centri (più 4 assist) in 36 gare ... (Sport.quotidiano.net)