Sei aziende cercano nuove figure tecniche e professionali (Di martedì 15 ottobre 2024) L'appuntamento è per sabato 19 ottobre al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli (PalaGesteco). Con la partecipazione di sei aziende del territorio, entrerà nel vivo la seconda edizione di Ueb4work, l'evento "che mira nuovamente a creare un ponte tra aziende e figure tecniche e Udinetoday.it - Sei aziende cercano nuove figure tecniche e professionali Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'appuntamento è per sabato 19 ottobre al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli (PalaGesteco). Con la partecipazione di seidel territorio, entrerà nel vivo la seconda edizione di Ueb4work, l'evento "che mira nuovamente a creare un ponte tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Queste aziende cercano persone che lavorino da casa : basta parlare italiano e… Tutti i dettagli - Leggi anche: Mammografi, Risonanze e Tac vecchi: “Esami alterati”. Il lavoro viene retribuito all’ora, con orari flessibili che può decidere liberamente il lavoratore, con uno stipendio che va dai 15$ ai 60$ all’ora. Si parte da Netflix, che presenta un’offerta a chi ha una conoscenza della lingua italiana quasi a livello madrelingua e voglia lavorare da remoto. (Thesocialpost.it)

Le aziende e le multinazionali che a Monza e in Brianza assumono : si cercano 31 persone - Aziende e multinazionali a Monza cercano personale. . . E giovedì 10 ottobre, nella filiale cittadina di via Marsala e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ha organizzato un Recruiting Day organizzato. (Monzatoday.it)

Scuole tecnico-professionali - Valditara : “Aziende italiane cercano circa 90.000 addetti tecnici formati nel settore pelle e accessori moda” - 000 addetti tecnici formati all'interno del sistema delle scuole tecnico-professionali. 000 addetti tecnici formati nel settore pelle e accessori moda” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Scuole tecnico-professionali, Valditara: “Aziende italiane cercano circa 90. Durante l’inaugurazione del Micam, l’importante fiera internazionale della calzatura, che si sta ... (Orizzontescuola.it)