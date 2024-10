Sea Watch smonta la risposta di Meloni sui centri migranti in Albania: “Propaganda e populismo” (Di martedì 15 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto su X (ex Twitter) alla Ong Sea Watch Italia, commentando sarcasticamente le critiche rivoltele dall'organizzazione sul progetto dei campi migranti in Albania. La portavoce Giorgia Linardi ha risposto a Fanpage.it, ribattendo punto su punto al commento di Meloni. Fanpage.it - Sea Watch smonta la risposta di Meloni sui centri migranti in Albania: “Propaganda e populismo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaha risposto su X (ex Twitter) alla Ong SeaItalia, commentando sarcasticamente le critiche rivoltele dall'organizzazione sul progetto dei campiin. La portavoce Giorgia Linardi ha risposto a Fanpage.it, ribattendo punto su punto al commento di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sea Watch smonta la risposta di Meloni sui centri migranti in Albania : “Propaganda e populismo” - La portavoce Giorgia Linardi ha risposto a Fanpage. it, ribattendo punto su punto al commento di Meloni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto su X (ex Twitter) alla Ong Sea Watch Italia, commentando sarcasticamente le critiche rivoltele dall'organizzazione sul progetto dei campi migranti in Albania. (Fanpage.it)

La Marina italiana trasferisce il primo gruppo di migranti in Albania : polemica social tra Meloni e Sea Watch - LEGGI ANCHE: Ucciso per un paio di cuffie, il papà dell’omicida: “Mi ha confessato di aver assassinato un uomo ma pensavo scherzasse” .  “Il Governo Meloni degli autopronunciati patrioti spende centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania”, attaccano su X gli attivisti per i diritti dei migranti. (Tpi.it)

Albania - Meloni battibecca con Sea Watch e i suoi ministri attaccano la “magistratura ideologizzata”. Ma sulla Corte Ue tacciono tutti - “Quando per esempio nella disciplina dei migranti un giudice dice e scrive nei provvedimenti che deve essere il giudice l’arbitro della decisione dei paesi cosiddetti sicuri, mi pare che sia un’entrata a piedi uniti in un’area che non è la propria, perché la determinazione dei paesi sicuri viene fuori da un procedimento abbastanza complesso che spetta al governo”. (Ilfattoquotidiano.it)