Scomparso da otto giorni mistero a Cassino per un 77enne

(Di martedì 15 ottobre 2024) Franco Vettesedal 7bre, ricerche in corso senza esito È avvolta nella scomparsa di Franco Vettese, pensionatodi, di cui non si hanno notizie da. L’uomo è stato visto per l’ultima volta il 7bre nei pressi dell’abbazia di Monte. Da allora, nonostante le ricerche condotte su tutto il territorio circostante, non è stato trovato alcun segno della sua presenza. Un elemento che alimenta il “giallo” è la telefonata fatta da Vettese al cognato l’8bre, in cui ha chiesto acqua e medicine, spiegando di trovarsi in una zona impervia da cui riusciva a vedere la città. Dopo quella telefonata, il cellulare dell’anziano è rimasto spento, e da allora non ci sono stati ulteriori contatti. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di, sil coordinamento della Procura della Repubblica.