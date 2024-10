Sabato 19 ottobre si festeggia l' "Autumnfest" presso la base americana di Sigonella (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 16 alle 22, si terrà la tradizionale Festa d'Autunno presso le strutture logistiche della Nas Sigonella denominate "Nas 1".L'evento proporrà una serie di attività ispirate alla cultura americana autunnale, tra cui: stand di specialità culinarie americane Cataniatoday.it - Sabato 19 ottobre si festeggia l' "Autumnfest" presso la base americana di Sigonella Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)192024, dalle ore 16 alle 22, si terrà la tradizionale Festa d'Autunnole strutture logistiche della Nasdenominate "Nas 1".L'evento proporrà una serie di attività ispirate alla culturaautunnale, tra cui: stand di specialità culinarie americane

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggia di Caserta : due nuove esperienze per famiglie sabato 19 e domenica 20 ottobre - I laboratori avranno una durata di circa 90 minuti, saranno attivati con un minimo di 5 partecipanti e prevedono un massimo di 10 partecipanti. I partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di una vera e propria opera di land art attraverso la creazione di figure mandaliche, utilizzando materiali naturali (bastoncini, rametti, fiori, sassi, pigne). (Anteprima24.it)

Meteo | Previsioni per sabato 15 ottobre - Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà. A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. (Modenatoday.it)

Paliano. Primo evento di boxe al Palazzetto dello sport. Sabato 19 Ottobre - 10 appassionanti match ad ingresso libero - . Primo evento di boxe al Palazzetto dello sport. Sabato 19 Ottobre, 10 appassionanti match ad ingresso libero sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine PALIANO si prepara a vivere una serata all’insegna dello sport e dell’adrenalina. Sabato 19 Ottobre, il Palazzetto dello Sport ospiterà, L'articolo Paliano. (Cronachecittadine.it)