Zon.it - Ruggi, 28enne ricoverata per virus intestinale: muore per arresto cardiocircolatorio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragico decesso è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedaled’Aragona di Salerno, dove una giovane di 28 anni, di origine senegalese e residente a Baronissi, ha perso la vita dopo un. La ragazza era statail 7 ottobre per episodi di vomito e forti dolori addominali, ma nonostante la permanenza in ospedale per diversi giorni, le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente. Come riportato dal quotidiano online “Le Cronache“, inizialmente si era ipotizzato un semplice, ma la situazione si è rivelata ben più complessa. La giovane soffriva infatti di anemia di Blackfan-Diamond, una rara malattia ematologica che richiede cure particolari, ed era già seguita dallo stesso ospedale per questa patologia.