Roma-Inter, Dybala prova a recuperare per il big match dell’Olimpico (Di martedì 15 ottobre 2024) Il match contro l’Inter è sempre più vicino e la Roma spera di affrontare i nerazzurri con un Dybala in più. L’argentino, fermo praticamente dalla sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao, sta provando in tutti i modi ad esserci per la sfida ai nerazzurri campioni d’Italia in carica: nella seduta odierna ha svolto nuovamente un lavoro individuale, ma ha alzato notevolmente l’intensità. La speranza di Juric e di tutti i tifosi giallorossi è di poterlo rivedere in gruppo, magari già a partire dalla seduta del mercoledì. Nel frattempo il tecnico giallorosso inizia a recuperare alcune pedine del suo scacchiere: Pisilli, rimasto in panchina nella gara di Nations League vinta dall’Italia contro Israele, ha svolto l’Intera seduta con i compagni. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilcontro l’è sempre più vicino e laspera di affrontare i nerazzurri con unin più. L’argentino, fermo praticamente dalla sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao, stando in tutti i modi ad esserci per la sfida ai nerazzurri campioni d’Italia in carica: nella seduta odierna ha svolto nuovamente un lavoro individuale, ma ha alzato notevolmente l’intensità. La speranza di Juric e di tutti i tifosi giallorossi è di poterlo rivedere in gruppo, magari già a partire dalla seduta del mercoledì. Nel frattempo il tecnico giallorosso inizia aalcune pedine del suo scacchiere: Pisilli, rimasto in panchina nella gara di Nations League vinta dall’Italia contro Israele, ha svolto l’a seduta con i compagni.

