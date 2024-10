Ricordate le vittime dell'esplosione del Deposito Munizioni a 80 anni dalla tragedia (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri (14 ottobre) si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei 45 uomini che persero la vita l'11 novembre del 1944, in occasione dell'incendio del Deposito Munizioni dell'Esercito in località Carditello, a San Tammaro.Alla presenza dei familiari delle vittime è stato Casertanews.it - Ricordate le vittime dell'esplosione del Deposito Munizioni a 80 anni dalla tragedia Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri (14 ottobre) si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei 45 uomini che persero la vita l'11 novembre del 1944, in occasione'incendio del'Esercito in località Carditello, a San Tammaro.Alla presenza dei familiariè stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Deposito Munizioni di Carditello il ricordo delle vittime dell’esplosione di 80 anni fa - In questi mesi si è condotto un lavoro non semplice per rintracciare i parenti delle vittime. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, ha riservato una preghiera e una benedizione nonché parole di conforto per le vittime, i loro familiari e tutti i presenti. Un ringraziamento particolare va al Vescovo di Caserta e Arcivescovo di Capua Sua Eccellenza Mons. (Anteprima24.it)

Ucraina news live - notte di fuoco : Mosca disintegra deposito di munizioni con una FAB 3.000. Kiev risponde colpendo una stazione radar con missili Atamcs - Roma, 3 ottobre 2024 - Nel conflitto in Ucraina, con l'aumento di forniture militari da parte dell'Occidente, compresi missili a lungo raggio col permesso o meno di usarle, i bollettini di guerra delle forze in campo, ucraine e russe, cominciano ad essere simili. Live epa11639191 Ukrainian rescuers work at the site of a shelling on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, ... (Quotidiano.net)

Raid di Israele su deposito di munizioni in Siria - Le forze israeliane hanno reso noto di aver compiuto un raid aereo notturno in Siria, colpendo un deposito di munizioni vicino alla città portuale di Lattakia. Lo si legge sul Times of Israel. Il raid è stato confermato dalla radio siriana Sham Fm, citata dal giornale israeliano, che riporta di... (Today.it)