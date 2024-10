Ilrestodelcarlino.it - Riasfaltata Via Lasie. Parte il cantiere. Disagi per il traffico da oggi a fine mese

(Di martedì 15 ottobre 2024)in vista per gli automobilisti che, nelle prossime due settimane, transiteranno nella zona industriale della città. Daa giovedì 31 ottobre saranno infatti attive alcune modifiche temporanee alla viabilità di via, una delle strade peggio ridotte dell’intera area, per consentire lo svolgimento di lavori programmati. Subissato negli ultimi tempi dalle segnalazioni dei cittadini, e bersagliato dalle critiche delle forze politiche di opposizione, ieri il Comune ha fatto sapere che "dopo la richiesta e numerose sollecitazioni per l’anticipo dei lavori", è stato ottenuto che "la riasfaltatura fosse completa e non una sola manutenzione del tappeto/manto stradale". Gli interventi previsti includono infatti, oltre al tappeto (per circa quattro centimetri), anche il rifacimento del binder stradale (di circa sei-otto centimetri).