Riacceso Afo 1, pronto il piano di decarbonizzazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ statol’Altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, alla presenza del ministro per le Imprese Adolfo Urso, dei commissari Straordinari di Acciarieri d’Italia in AS e di Ilva in AS e dei lavoratori. La riaccensione dell’Altoforno 1 (AFO1), si legge in una nota, rappresenta un passaggio importante nel processo di rilancio dello stabilimento di Taranto, segnando l’inizio di un percorso che mira alla transizione verso lae l’adozione di forni elettrici. L’intervento, si aggiunge in una nota del gruppo, è preludio a un più ampioStrategico che prevede investimenti significativi per il raggiungimento di una produzione di acciaio sostenibile e innovativa con l’adozione dei forni elettrici alimentati con DRI.