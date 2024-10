Rapinata la moglie dell’assessore | i banditi le rubano il Rolex… Succede in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) È stata un’aggressione improvvisa quella subita ieri dallaall’Agricoltura e Ambiente del Comune di Cisterna, Lino Del Prete. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Boito, quando la donna è stata avvicinata da un’altra persona che, dopo essersi avvicinata a passo rapido, l’ha strattonata violentemente e le ha rubato un prezioso Rolex d’oro dal polso. La Fuga dei Malviventi Dopo il furto, la ladra è rapidamente salita a bordo di un’auto dove l’attendeva un complice, e insieme si sono allontanati dalla scena prima che fosse possibile reagire. Tutto è accaduto molto velocemente, senza lasciare alla vittima il tempo di chiedere aiuto o difendersi. La polizia ha avviato un’indagine per cercare di identificare i responsabili del colpo.