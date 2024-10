Quattro feriti e traffico in tilt: grave incidente sulla tangenziale (Di martedì 15 ottobre 2024) Quattro feriti nell’incidente sulla tangenziale di Milano: lo schianto – grave incidente nella serata di lunedì 14 ottobre lungo la tangenziale Ovest di Milano (A50). L’impatto, che ha coinvolto diverse auto, è avvenuto tra le uscite 6 SP 59 Corsico Gaggiano e A7 Famagosta Assago, causando Quattro feriti e mandando il traffico in tilt. Intervento dei soccorsi L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) è intervenuta tempestivamente con tre ambulanze, un’auto medica e due elisoccorso. Inizialmente il codice d’emergenza era rosso, ma fortunatamente è stato declassato a giallo e verde. I feriti, tre uomini di 20, 38 e 65 anni e una donna di 63, sono stati trasportati al Policlinico per ricevere le cure necessarie. Urbanpost.it - Quattro feriti e traffico in tilt: grave incidente sulla tangenziale Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024)nell’di Milano: lo schianto –nella serata di lunedì 14 ottobre lungo laOvest di Milano (A50). L’impatto, che ha coinvolto diverse auto, è avvenuto tra le uscite 6 SP 59 Corsico Gaggiano e A7 Famagosta Assago, causandoe mandando ilin. Intervento dei soccorsi L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) è intervenuta tempestivamente con tre ambulanze, un’auto medica e due elisoccorso. Inizialmente il codice d’emergenza era rosso, ma fortunatamente è stato declassato a giallo e verde. I, tre uomini di 20, 38 e 65 anni e una donna di 63, sono stati trasportati al Policlinico per ricevere le cure necessarie.

