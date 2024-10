Pugno duro con lo «straniero». In Francia passa la linea LePen (Di martedì 15 ottobre 2024) La Francia avrà una nuova legge sull’immigrazione all’inizio del 2025, la 33esima dal 1980, ancora più restrittiva di quella votata meno di un anno fa, il 26 gennaio 2024 (i Pugno duro con lo «straniero». In Francia passa la linea LePen il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Pugno duro con lo «straniero». In Francia passa la linea LePen Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laavrà una nuova legge sull’immigrazione all’inizio del 2025, la 33esima dal 1980, ancora più restrittiva di quella votata meno di un anno fa, il 26 gennaio 2024 (icon lo «». Inlail manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenza inaudita in classe : studente rompe il naso con un pugno al docente che gli aveva sequestrato il cellulare. Accade in Francia - Un grave episodio di violenza scolastica a Lione, in Francia, riaccende il dibattito sull'utilizzo degli smartphone in classe e sulla sicurezza degli insegnanti. Un liceale, originario di Villeurbanne, ha aggredito il suo professore, rompendogli il naso, dopo che quest'ultimo gli aveva confiscato il cellulare durante la lezione. (Orizzontescuola.it)