Promozione della dieta mediterranea a Paestum | successo per la V edizione del Premio Nazionale Pabulum

L'evento, ideato ed organizzato dall'associazione Pabulum, ha riconfermato un grande successo di pubblico. Nella suggestiva location dell'ex Basilica del NEXT di Paestum si è svolta la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio Nazionale Pabulum. La finalità pedagogico-scientifica del concorso, unica nel suo genere, è di promuovere il modello alimentare della dieta mediterranea, con le sue positive valenze qualitative, culturali, storiche, istituzionali e territoriali. L'iniziativa ha ricevuto gli importanti Patrocini morali: Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Paestum, Museo Vivente della dieta mediterranea, UNPLI Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania Lazio, Unione Regionale Cuochi della Campania.

