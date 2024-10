Presentazione del Premio Charlot all’Università degli Studi di Salerno (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 17 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Aula A di Economia (Stecca D) dell’Università degli Studi di Salerno, si terrà un incontro speciale dedicato alla Presentazione del Premio Charlot, organizzato dal Comune di Salerno e sostenuto dalla Regione Campania attraverso Scabec, prestigiosa manifestazione culturale che celebra il mondo del cinema e della comicità, ispirata al celebre personaggio di Charlie Chaplin. L’evento è organizzato in collaborazione con la cattedra di Diritto privato dell’Università e il Laboratorio di Turismo e Spettacolo DiTas, a testimonianza dell’impegno dell’ateneo nel promuovere il dialogo tra cultura, spettacolo e didattica. Il Premio Charlot, fondato per valorizzare il talento nel mondo dello spettacolo, ha sempre unito tradizione e innovazione, riscuotendo un vasto consenso di pubblico e critica. Anteprima24.it - Presentazione del Premio Charlot all’Università degli Studi di Salerno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 17 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Aula A di Economia (Stecca D) dell’Universitàdi, si terrà un incontro speciale dedicato alladel, organizzato dal Comune die sostenuto dalla Regione Campania attraverso Scabec, prestigiosa manifestazione culturale che celebra il mondo del cinema e della comicità, ispirata al celebre personaggio di Charlie Chaplin. L’evento è organizzato in collaborazione con la cattedra di Diritto privato dell’Università e il Laboratorio di Turismo e Spettacolo DiTas, a testimonianza dell’impegno dell’ateneo nel promuovere il dialogo tra cultura, spettacolo e didattica. Il, fondato per valorizzare il talento nel mondo dello spettacolo, ha sempre unito tradizione e innovazione, riscuotendo un vasto consenso di pubblico e critica.

