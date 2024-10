Anteprima24.it - Prende a schiaffi la madre che si rifiuta di dargli le chiavi di casa: arrestato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 44enne è stato bloccato dai carabinieri all’esterno dell’abitazione dei propri genitori, ad Orta di Atella, nel casertano, dove pochi istanti prima, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, aveva schiaffeggiato la63enne e le aveva sottratto ledi. A chiedere l’intervento dei militari è stata la stessa vittima, che esasperata dai comportamenti violenti e vessatori del figlio non hanno esitato a comporre il numero di emergenza 112. L’operatore della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise ha subito inviato all’indirizzo segnalato la pattuglia della Stazione di Sant’Arpino, già in circuito per un servizio di controllo del territorio a confine con il comune di Orta di Atella.